17 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.431 0.00 EURO 10,3620 0.19
USD 8,6200 0.04 ALTIN 503,980 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ege'de korkutan deprem!

17 Haziran 2021 Perşembe - 7:11 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 7:11

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 03:35'de Ege Denizi'nde deprem gerçekleşti.
 
4 büyüklüğündeki depremin derinliği 37.5 km olarak kaydedildi.
 
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.
 

ETİKETLER

ege deprem afad
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.