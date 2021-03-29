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Ege'de korkutan deprem!

29 Mart 2021 Pazartesi - 7:10 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 7:15

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.   Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1  büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün  Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
 

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