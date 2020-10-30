Ege’de deprem mi oldu, nerede oldu? 30 Ekim İzmir depreminin merkez üssü nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Marmara Bölgesi'nde de hissedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi
30 EKİM İZMİR DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Büyüklük: 6.6 (Mw)
Yer: Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih: 30/10/2020 - 14:51:24 (TS)
Enlem: 37.8881 (K)
Boylam: 26.7770 (D)
Derinlik: 16.54 (KM)
AFAD DEPREM VERİLERİ
Ege'de yaşanan deprem sonrası AFAD web sitesinden ve sosyal medya hesabından açıklama yayınlandı.