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Ege’de deprem mi oldu, nerede oldu? 30 Ekim İzmir depreminin merkez üssü nerede?

30 Ekim 2020 Cuma - 15:37 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 15:37

Ege’de deprem mi oldu? Ege'de 14:51:24'te deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (İzmir) olarak açıklanan depremin ardından 30 Ekim Ege depreminin merkez üssü nerede? Ege'de deprem mi oldu? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Marmara Bölgesi'nde de hissedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi

30 EKİM İZMİR DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Büyüklük: 6.6 (Mw)

Yer: Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)

Tarih: 30/10/2020 - 14:51:24 (TS)

Enlem: 37.8881 (K)

Boylam: 26.7770 (D)

Derinlik: 16.54 (KM)

AFAD DEPREM VERİLERİ

Ege'de yaşanan deprem sonrası AFAD web sitesinden ve sosyal medya hesabından açıklama yayınlandı. 

 

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