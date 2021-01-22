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Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

22 Ocak 2021 Cuma - 10:12 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 10:14

Ege Denizi'nde Girit'in kuzeyi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü  Girit Adası'nın kuzey açıkları olan 4.3 büyüklüğünden bir deprem oldu. 
 
Depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.
 

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Ege Denizi Girit deprem
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