EFT ile ilgili flaş gelişme! Yüzde 50 fazla ödeniyor...

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Sınırlama getirilmişti. Ama ücretler o saatten sonra yüzde 50 oranında artıyor. 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor. Peki, EFT ücretleri değişti mi? EFT ücretleri ne kadar? İşte Bankaların geç EFT saatleri!

Bankalar üzerinden para transferi yaparken dikkat! İşlem ücretleri yapılan saatlere göre değişiyor. Bankalar, belirli bir saatten sonra yapılan para transferlerini geç EFT olarak tanımlıyor ve işlem ücretinde artış yapıyor. EFT yapacak olan müşterilerin saatleri dikkate alması gerekiyor. Peki, EFT ücretleri değişti mi? EFT ücretleri ne kadar? İşte Bankaların geç EFT saatleri ve işlem ücretleri...

EFT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Banka ücret ve komisyonlarına 1 Mart itibarıyla sınırlama getirilmişti. Buna göre; 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırılmıştı. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyor.

EFT SAATLERİNE DİKKAT! FAZLA ÜCRET ÖDEMEYİN

Tarife kapsamında örneğin; 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2 lira ödüyor. Buna 10 kuruş da vergi (BSMV) ekleniyor. Yani toplam 2.10 lira EFT ücreti ödenmiş oluyor. 1.000 lirada ise EFT toplam tutarı 1.05 lira oluyor. Ancak bazı vatandaşlar son günlerde EFT ücretinin arttığıyla ilgili dertlerini dile getiriyor. Bu noktada ince bir ayrıntı gözden kaçıyor. O da EFT’nin hangi saatler arasında gerçekleştiğiyle ilgili bir detay.

SAATİ GEÇİRİRSENİZ YÜZDE 50 ZAMLI ÖDERSİNİZ!

EFT işleminin saat 16.00’dan sonra yapılması durumunda bu ‘geç EFT’ olarak tanımlanıyor. Her bankanın geç EFT saat dilimi farklılık gösteriyor. Bazı bankalarda 16.00-17.00 arası bazılarında ise 16.00-17.15 veya 16.30-17.30 arasında olabiliyor. İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00’dan önceki tarifeden yüzde 50 daha fazla ödüyor. Yani 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor.

EFT ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

EFT ücretlerindeki fark, bankaya göre değişen geç EFT saatlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle EFT yapılırken saati kontrol edin ve para transferi yapacağınız bankanın EFT saatlerine ve geç EFT ücretine bakmayı unutmayın. Bazı, bankalar maaşlı müşterilerinden EFT ücreti almıyor. Ancak geç EFT ücreti maaşlı müşteriden de alınabiliyor. Bireysel müşterilerden alınacak ücret ve komisyonların yıllık artışı, ocakta açıklanacak yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranıyla sınırlı.

EFT ÜCRETİNDE MOBİL VE ŞUBE FARKI

1 Mart itibarıyla geçerli olan uygulamayla EFT ücreti işlem tutarının 1.000 liranın altında olması halinde mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lira, ATM’den yapılan işlemlerde 2 lira, şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lira alınıyor.