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EFT, havale ve kredi kartı işlemleri ile ilgili flaş açıklama! Borçlu çıkarıyor
EFT, havale ve kredi kartı işlemleriyle ilgili son dakika açıklaması! Eğer açıklama kısmına bir şey yazılmazsa borçlu çıkabilirsiniz. Yapacağımız banka havalesine eğer bir açıklama yazmazsak, Yargıtay bunu bir borcun ödemesi için yapılmış kabul ediyor. Örneğin, siz havale alıcısına borç vermek için para göndersiniz bile, havale dekontuna açıklama yazdırmamışsanız, asıl borç veren siz olmanıza rağmen, karşı taraf itiraz edip, sizin kendisinden aldığınız borcun havalesini yaptığınızı ileri sürebilir. Yargıtay da onu haklı bulur.
Gönderdiğiniz havale dekontuna havale sebebini yazmazsanız, Yargıtay bu havalenin bir borç ödemesi için yapıldığını kabul ediyor. Siz bu parayı alıcı kişiye borç vermek amacıyla göndermiş olsanız bile...