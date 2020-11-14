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EFT'de yeni dönem! EFT saatleri değişiyor mu?

14 Kasım 2020 Cumartesi - 12:06 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 12:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EFT saatleri ile ilgili açıklama yaptı. Yeni uygulamada, FAST Sisteminde katılımcılar arası uçtan uca bir para transferi işleminin ortalama 2-3 saniyede tamamlanması hedefleniyor. En fazla 25 saniye içerisinde tamamlanmayan işlemler iptal edilecek. Yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşların kullanımına sunulacak. Peki, FAST nedir? FAST ne zaman devreye giriyor? FAST ile EFT saatleri değişiyor mu? FAST ile para transferleri nasıl yapılacak? İşte FAST ile ilgili tüm detaylar...


EFT saatleri ile ilgili Merkez Bankası'ndan açıklama gerldi. Merkez Bankası, normalde saat 17.30'a kadar yapılabilen EFT işlemlerinin 7 gün 24 saate yayılacağını duyurdu. Pilot çalışma olarak başlatılacak FAST uygulaması kademeli olarak vatandaşların erişimine de açılacak. Peki, FAST nedir? FAST ne zaman devreye giriyor?  FAST ile EFT saatleri değişiyor mu? FAST ile para transferleri nasıl yapılacak? İşte FAST EFT sistemi ile ilgili merak edilenler...
 
 
FAST NE ZAMAN VATANDAŞIN KULLANIMINA AÇILACAK? 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB), pilot uygulamasına başlayacağı Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)  Sisteminde, katılımcılar arası uçtan uca bir para transferi işleminin ortalama  2-3 saniyede tamamlanması hedeflenirken en fazla 25 saniye içerisinde  tamamlanmayan işlemler iptal edilecek. 
 
Merkez Bankası, yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere  hazırlıklarını tamamladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak  isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları  arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat  gerçekleştirebilecek.
 
FAST Sistemi, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete  alınacak ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak.
 
FAST İLE EFT SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU? 
 
Perakende ödemeleri  hesaptan  hesaba saniyeler içerisinde tamamlayacak ve 7/24 çalışacak FAST Sistemi,  vatandaşların hayatında önemli yenilikleri beraberinde getirecek.
 
Sistemin hayata geçmesiyle kişiler ve işletmeler farklı bankalardaki  hesaplar arasında günün her anında 7/24 para aktarabilecek.  Aktarılan fon, ödeme  işleminin başlatılmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcının hesabında  kullanılır duruma gelecek ve işlemin tarafları bankaları tarafından işlem sonucu  hakkında bilgilendirilecek.
 
FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin IBAN yerine telefon numarası,  kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılmasını  sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) de vatandaşların kullanımına sunulacak.
 
KOLAS ile FAST katılımcılarının müşterileri, mobil telefon numaraları,  e-posta adresleri veya TCKN bilgileri ile ödeme almak istedikleri hesaplarını  (IBAN) eşleştirebilecek. Bu sayede gönderici, alıcının bankası, hesap numarası ve  ismini giriş yapmaya gerek olmadan ödemesini hızlı ve kolay bir şekilde  başlatabilecek. Ayrıca kişiler arasında ve ticari işletmelere karekod ile ödeme  yapılması da mümkün olacak.
 
Kişiler ve işletmeler arasında 7/24, kolay ve hızlı ödeme yapılmasını  sağlayacak FAST Sistemi daha az nakit kullanan bir topluma geçişte ve ekonominin  dijitalleşmesinde önemli bir işlev görecek.
 
FAST'IN EFT'DEN FARKLARI
 
EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri  saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında  kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle  ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi  sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.
 
EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması  zorunluluğu da bulunmuyor. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunuyor.
 
DÜNYADAN ÖRNEKLER
 
Son dönemde anlık ödeme sistemi olarak sınıflandırılan FAST benzeri  sistemlerin yaygınlaşmaya başladığını görülüyor. Anlık ödeme sistemleri  özellikle, İngiltere, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uzun süredir yaygın olarak  kullanılıyor.
 
2018 yılından itibaren Avustralya, Rusya, Sırbistan, Macaristan Malezya gibi ülkeler ile Avrupa Birliği’nde yeni sistemler devreye alındı.  Amerikan Merkez Bankası da böyle bir sistem konusunda inceleme çalışmalarına  başladı.
 
FAST SİSTEMİNE KURULUŞLAR DA DAHİL OLACAK MI? 
 
FAST Sistemi ilk aşamada sistemde yer almak isteyen Türkiye'deki  bankaların katılımı ile devreye alınacak. Halihazırda 21 banka ile entegrasyon  sağlandı.
 
İlerleyen dönemlerde sistemde işlem gören banka sayısının artması  beklenmekle birlikte sistemde belirlenecek kriterleri sağlayacak banka-dışı  kuruluşların da sisteme katılım sağlaması mümkün olacak.
 
FAST ÜCRETİ VAR MI?
 
FAST Sisteminin kullanımının yaygınlaşması stratejisi doğrultusunda  TCMB tarafından bankalardan mesaj ücreti alınmayacak. Bankaların müşterilerinden  tahsil edecekleri ücretlere ilişkin değerlendirmeler TCMB tarafından  sürdürülüyor. FAST Sisteminde katılımcılar arası uçtan uca bir para transferi  işleminin ortalama 2-3 saniyede tamamlanması hedeflenirken en fazla 25 saniye  içerisinde tamamlanmayan işlemler iptal edilecek.
 
FAST SİSTEMİN TR KAREKOD'U DESTEKLEYECEK
 
FAST Sistemi ödemelerde ulusal karekod standardı olan TR Karekod’u  destekleyecek. Böylece FAST ödemelerine ilişkin bilgiler bir standart içerisinde  çok hızlı, kolay ve hatasız bir şekilde paylaşılacak olup, bu sayede ödeme  işlemleri hızlandırılacak.
 
Müşteriler, alışveriş işlemlerinde mal ve hizmet alımında tacirin  göstereceği karekodu tarayarak hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapabilecek.
 
Karekod ile hızlı bir temassız ödeme hizmeti sağlayacak olan FAST,  nakit ve kartlı ödemelerin alternatifi olarak kullanıcıların hayatında yer  alacak.
 
FAST SİSTEMİNDEN CEP TELEFONUNA PARA GÖNDERİLEBİLECEK
 
FAST Sistemi ile cep telefonuna para gönderilebilecek. Öncelikle FAST  ile birlikte hesap numaralarıyla telefon numaraları, TCKN veya e-posta  adreslerinin  eşleştirilebileceği bir sistem de geliştirildi. Müşteriler, banka  mobil/internet uygulamaları aracılığıyla para göndermek istedikleri işletme ve  şahısların hesap numarası (IBAN) ve isim bilgileri yerine sisteme kayıtlı telefon  numarası, TCKN veya e-posta adresine ödeme gönderebilecek.
 
Söz konusu iş akışını destekleyecek Kolay Adresleme Sistemi olarak  adlandırılan bu altyapı da hazırlandı. Vatandaşlar hesap numaralarıyla telefon  numaraları, TCKN veya e-posta adreslerinin eşleştirmelerini bankaları  aracılığıyla kısa bir süre içerisinde yapmaya başlayacak. Ancak kolay adreslerle  ödeme gerçekleştirilmesi uygulaması FAST Sisteminin devreye girmesi sonrasında  başlayacak.
 
FAST SİSTEMİNDE İŞLEM LİMİTİ VAR MI? 
 
Sistemin planlandığı şekilde 18 Aralık'ta  pilot olarak hizmete  alındığı geçiş döneminde işlem üst limitinin düşük bir tutar ile başlatılarak  kademeli olarak 1.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.
 
Ek olarak bankalar, müşterilerine risk profilleri çerçevesince daha  düşük tutar ve günlük toplam aktarım limiti belirleyebilecekler. Düşük tutar  limiti ile başlamanın en temel sebepleri; bankaların mesai saatleri dışındaki  likidite yönetimlerine yardımcı olmak ve müşterileri hedef alabilen  dolandırıcılık eğilimlerini izleyebilmek. Zaman içerisinde 1.000 TL’lik işlem üst  limitinin artırılması da değerlendirilecek.
 
SİSTEMİN VATANDAŞLAR VE İŞLETMELERCE KULLANIMI
 
Vatandaşların ve işletmelerin FAST Sistemi katılımcısı herhangi bir  bankada hesabının bulunması yeterli olacak. Ayrıca, telefon numarasına para  alabilmek için bankası aracılığıyla Kolay Adresleme Sistemine telefon numarasını  kayıt ettirerek banka hesabı ile eşleştirmesi gerekli olacak.
 
Diğer taraftan, işletmeler iş yerlerinde Karekod kullanarak anlık  ödeme kabul edebilecek.
 
FAST İLE BİRLİKTE BİREYSEL VE TİCARİ ÖDEMELER YAPILABİLECEK
 
FAST ile birlikte bireysel ve ticari ödemeler yapılabilecek. Özellikle  devreye alınacak olan KOLAS ile bireysel ödemelerin, TR Karekod ve Ödeme İsteme  (Request to Pay, R2P) ile de alışveriş ödemelerinin yaygınlaşması hedefleniyor.
 
Uzun vadede ise EFT sistemindeki tüm perakende ödemelerin FAST'a  kayması değerlendirilecek.
 
 
 
 

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