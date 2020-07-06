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Efsane sanatçı Ennio Morricone hayatını kaybetti!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:06 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 10:06

İtalyan Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone yaşamını yitirdi.


Film müziklerinin efsane ismi dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.  Özellikle Western türündeki film müziklerinin efsane isimlerinden olarak bilinen Morricone, İyi, Kötü, Çirkin, Birkaç Dolar İçin ve Bir Zamanlar Amerika'da gibi kült filmeler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.
 

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