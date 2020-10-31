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Efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti!

31 Ekim 2020 Cumartesi - 15:42 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 15:57

James Bond karakterini canlandıran efsane oyuncu Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti.


James Bond karakterini canlandıran efsane oyuncu Sean Connery yaşamını yitirdi. Edinburgh doğumlu İskoç oyuncu ve yapımcı Sean Connery, 90 yaşındaydı.
 
SEAN CONNERY KİMDİR?
 
Sir Thomas Sean Connery, 25 Ağustos 1930 tarihinde, Edinburg, İskoçya'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında vücut geliştirme sporu ile uğraşan ve 1950 yılında Mr. Universe yarışmasını kazanan Connery, ayrıca Bonnyrigg Rose takımının gençler kadrosunda da top koşturdu.
 
Connery'nin rol aldığı bahsedeğer ilk yapım, 1958 tarihini taşıyan Another Time, Another Place oldu. 1987 yılında rol aldığı The Untouchables ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Connery, 1962 ve 1971 James Bond'u canlandırmıştı.
 

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Sean Connery James Bond oyuncu
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