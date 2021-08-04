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Efsane oyuncu Anne Stallybrass hayatını kaybetti!

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:01 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 13:01

1970'lerde tüm dünyayı kasıp kavuran Onedin Line'ın yıldızı Anne Stallybrass 82 yaşında hayatını kaybetti. Anne Stallybrass'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.


Ünlü oyuncu Anne Stallybrass 82 yaşında hayatını kaybetti. Onedin Line ile gönülleri fetheden Anne Stallybrass The Six Wives Of Henry VIII'de Jane Seymour'u canlandırmıştı. 1973 yılında Bafta ödüllerinde en iyi kadın oyuncu adaylığını da kazanan Stallybrass bir çok tiyatro oyununda da rol aldı.
 
Anne Stallybrass'ın en önemli rolleri arasında The Strauss Family'deki Anna Strauss, ITV draması Heartbeat'teki Eileen Reynolds ve Diana: Her True Story'deki Queen Elizabeth II bulunuyor.
 
1963 yılında kendisi gibi aktör olan Roger Rowland ile evlenen ve 10 yıl sonra boşanan Anne Stallybrass 1979 yılında evlendiği rol arkadaşı Gilmore'u 2013 yılında kaybetti.
 

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Anne Stallybrass Onedin Line efsane oyuncu hayatını kaybetti
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