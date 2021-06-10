Efsane Land Cruiser yenilendi!

70 yıllık geçmişi, 170 ülkede ve bölgede 10 milyondan fazla satış adediyle birlikte Land Cruiser, markanın önemli araçları arasında yer alıyor. Tamamen yenilenen Land Cruiser, LC 300 versiyonuyla SUV ürün gamının yeni amiral gemisi konumunda olacak. Toyota yeni Land Cruiser 300 ile birlikte bilinen güçlü, sağlam, dayanıklı ve güvenilir olma niteliklerini daha da ileriye götürdü. Bununla birlikte LC 300, geliştirilmiş arazi ve yol performansıyla kullanıcılarının her rotanın kolaylıkla üstesinden gelmesini de sağlıyor.

Daha hafif, daha daha performanslı



Yeni Land Cruiser, bir önceki versiyona göre 200 kg daha hafifleşti. Dakar Rallisi deneyimi olan pilotlarla test edilen yeni süspansiyon sistemi, aracın yüksek kapasiteye sahip olmasının yanında yolda ve yol dışında sürücü için kolay kontrol edilmesini sağladı. Dünyada ilk kez yeni Land Cruiser’da yer alan Elektronik Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (E-KDSS) optimum dikey tekerlek hareketinin elde edilmesini sağlayarak zorlu zeminlerdeki yol tutuşu iyileştiriyor. Yeni Land Cruiser 300, aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede gerçek zamanlı olarak yol yüzeyinin görüntüsü, aracın etrafı ve lastiklerin pozisyonu görülebiliyor. Çoklu Arazi Seçim sistemi zemin yüzeyinin durumuna karar vererek otomatik olarak en uygun sürüş modunu seçerek ideal yol tutuşu sağlıyor.



3.5 lt motora sahip



Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3.5 litre benzinli ve 3.3 litre dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu salımı elde edildi.



Yeni Land Cruiser 300, arazi sürüşlerinde aracı tam olarak hassas bir şekilde konumlandırılacak şekilde mevcut modelin ölçülerini, yaklaşma ve uzaklaşma açılarını da korudu. Bununla birlikte Yeni Land Cruiser, ikinci nesil Toyota Safety Sense sistemiyle güncellenen aktif güvenlik ve sürüş yardımcıları sunarak güvenlikte önemli bir da adım attı. Ön Çarpışma Sistemi gibi ileri seviye kaza önleme özelliklerinin yanı sıra yeni Park Etme Destek Freni ile aracı park ederken öndeki ve arkadaki engelleri tanıyarak olası kazaların önüne de geçebiliyor.