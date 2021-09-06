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Efsane Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

06 Eylül 2021 Pazartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 17:38

Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.


Son dakika haberine göre ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.
 
Açıklamayı AFP'ye Belmondo'nun avukatı yaptı. Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu 88 yaşındaydı.
 
 

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