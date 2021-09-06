Efsane Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.

Açıklamayı AFP'ye Belmondo'nun avukatı yaptı. Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu 88 yaşındaydı.