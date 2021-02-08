Efsane film, gerçek oldu! İnsan kaçakçıları bunu da yaptı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir çetenin peşine düştü. Yapılan araştırmada aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ülkelerinde anlaştıkları organizatörlere binlerce lira ödeyerek geldikleri Türkiye’de de başka çetelerin eline düştüğü ortaya çıktı. İstanbul ’da bodrum katlardaki ‘şok evleri’nde sağlıksız koşullarda günlerce tutulan göçmenlerin, Meriç kıyısına gidip buradan botlarla Yunanistan ’a geçmek için insan kaçakçılarına yeniden bin ila iki bin dolar arasında ödeme yaptıkları belirlendi.

SAHTE POLİS KILIĞINA GİRDİLER

Polisin peşine düştüğü çete, paralarını peşin aldıkları bir grup göçmeni Zeytinburnu ’ndaki evlerden otobüse bindirdi. Silivri ’ye geldiklerinde, kendilerine polis süsü veren çete üyeleri tepe lambalı bir otomobille otobüsün önünü kesti. Yaptıkları plan gereği, otobüsteki çete elemanlarını tokatlayıp, zor kullanarak gözaltına alan çete üyeleri, göçmenleri de otobüsten indirdi. Çete üyeleri, sözde gözaltına aldıkları adamlarını ve otobüsü alarak oradan ayrıldı. Paralarını da geri alamayan göçmenler çete tarafından yol kenarında kaderlerine terk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bazı göçmenleri yol kenarında bulurken, bazılarının ise izine ulaşamadı.

OPERASYONDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Çeteye yönelik tespitlerin ardından başlatılan operasyonda çete elebaşıları Z.Ş. ve E.K.’nin de arasında bulunduğu 14 kişi yakalandı. 127 göçmen kurtarılırken, aramalarda, 210 bin TL, 540 euro ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Çetenin kullandığı altı minibüse el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3’ü adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı.

AYNI BANKER BİLO FİLMİ GİBİ