Efsane dizi yeniden ekranlara geliyor!

Kanal D’nin, başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar ve Caner Kurtaran’ın yer aldığı, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen , Seda Demir, Tolga Korel ve Efsun Karaali’nin de önemli rollerini üstlendikleri, efsane dizi si Yaprak Dökümü yeniden ekrana geliyor.

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eserinden günümüze uyarlanan ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direniş öyküsünü anlatan dizi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırarak izleyicinin gözdesi olmuştu.