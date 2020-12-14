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Efsane dizi yeniden ekranlara geliyor!

14 Aralık 2020 Pazartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 14:17

İzlenme rekorları kıran “Yaprak Dökümü” yeniden ekranda...


Kanal D’nin, başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar ve Caner Kurtaran’ın yer aldığı, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Seda Demir, Tolga Korel ve Efsun Karaali’nin de önemli rollerini üstlendikleri, efsane dizisi Yaprak Dökümü yeniden ekrana geliyor. 
 
 
Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eserinden günümüze uyarlanan ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direniş öyküsünü anlatan dizi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırarak izleyicinin gözdesi olmuştu.
 
Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan Yaprak Dökümü hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de...
 

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