'Efsane Cuma' uyarısı! Kabusa dönebilir

İndirim yapan internet siteleri ve mağazaların Süper Cuma, Efsane Cuma, Harika Cuma isimleriyle profesyonel görüntü verdiği birçok web sitesinde milyarlarca liralık satış yapılacak. Birçoğunun bu kampanyayı başlattığını duyurması ile kredi kartlarına yüklenmeler başladı bile. Alışveriş çılgınlığının başlatıldığı haftada indirim heyecanıyla site site dolaşanların Efsane Cuma beklerken alışverişlerini kabusa dönüşebilecek yanlışlar yapmaması için işin uzmanlarından çok önemli uyarılar geldi.

Türkiye'de alışveriş çılgınlığı olarak bilinen efsane, şahane ya da süper Cuma ismi verilen indirim gününde internetten 2 milyar liralık satış bekleniyor. Ancak bu alışverişi yapacak olan vatandaşlardan kritik konulara dikkat etmeyenlerin efsane cuması kabusa dönüşebilir. İşte tam da bu noktada işin uzmanından son dakika uyarıları geldi.

EN KRİTİK UYARI:SANAL KART KULLANIN

Süper Cuma indirimine ilişkin uzmanlar vatandaşı ilk olarak alışveriş yapacakları kart konusunda uyarıyor. Limitlendirilmiş ve ana kartınızı etkilemeyecek olan sanal kart internet alışverişlerinde hayat kurtarıyor. Sitelerin güven damgasına ve ismine dikkat edin. Alışverişi sanal kartla yapın. Sanal kart açma işlemlerini internet bankacılığından ya da telefon bankacılığından alacağınız destekle oluşturabilirsiniz.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ HEYECANINIZI KULLANARAK KABUSU YAŞATMASIN

ABD'de 'Black Friday' olarak bilinen Türkiye'de de 'Efsane Cuma, Süper Cuma, Muhteşem Cuma' olarak adlandırılan alışveriş günleri başladı. İndirim kampanyaları tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşınca dolandırıcıların da iştahı kabardı. Uzmanlar, vatandaşları internet alışverişi konusunda son dakika uyarlarına şöyle devam etti;

SİTENİN GÜVEN DAMGASINA DİKKAT!

Uzman isimlerin gerçekleştirdiği uyarılardan bir diğeri de hem dijital hem de vergi kimlikleri. Alışveriş yapacağınız sitenin güven damgasına dikkat edin. Sanal kartlarınızın limitini sıfırlayın. Alışveriş yapacağınız sitenin ismini kontrol edin.

2 MİLYARLIK SATIŞ BEKLENİYOR