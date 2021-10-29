Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözü ne zaman ve nerede söylendi? Atatürk’ün Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözünün hikayesi ve konuşması!

Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözü, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı dönümü nedeniyle yeniden gündeme geldi. Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 günü dile getirdiği bu sözün hikayesi merak ediliyor. Peki, Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözü ne zaman ve nerede söylendi?

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Türkiye' de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" anlayışını devlet yönetimi haline getiren demokrasinin teminatı Cumhuriyet'in ilanı üzerinden bugün tam 98 yıl geçti. Atatürk Çankaya'da dile getirdiği sözünün hikayesini Nutuk'ta anlattı. Peki, Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözü ne zaman ve nerede söylendi? Atatürk’ün Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözünün hikayesi…

Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözü ne zaman ve nerede söylendi?

Atatürk, Cumhuriyet'in ilanını duyurduğu geceden Nutuk adlı eserinde kendi ağzından detaylıca bahsetmiştir.

Nutuk'ta yer alan anekdot şu kelimelerle ifade edilyor:

"Gece olmuştu Çankaya'ya gitmek üzere Meclis binasından ayrılırken, koridorlarda beni beklemekte olan Kemâlettin Sami ve Hâlit Paşa'lara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede'Bir uğurlama ve bir karşılama' başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini, Millî Savunma Bakanı Kâzım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kâzım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman, orada, beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey'lerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Yemek sırasında, 'Yarın Cumhuriyet ilân edeceğiz' dedim.