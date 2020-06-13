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Eduardo Capetillo kimdir? İşte Marimar dizisinin Sergio'su Eduardo Capetillo hayatı

13 Haziran 2020 Cumartesi - 10:20 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 10:20

Efsane dizi Marimar'ın başrol oyuncularından Eduardo Capetillo Kanal D'nin sevilen magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri Meksikalı oyuncu Eduardo Capetillo'nun hayatı ve filmlerini merak ediyor. Peki, Eduardo Capetillo kimdir? Eduardo Capetillo kaç yaşında ve nereli? İşte Eduardo Capetillo hakkında merak edilenler...


90'lı yılların efsane pembe dizilerinin sevilen erkek oyuncusu Eduardo Capetillo Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki, Eduardo Capetillo kimdir? Eduardo Capetillo kaç yaşında? Eduardo Capetillo hangi dizilerde oynadı? İşte Eduardo Capetillo hayatı hakkında merak edilenler...
 
EDUARDO CAPETILLO KİMDİR?
 
Eduardo Capetillo Vázquez 1970 yılında Meksika'da doğdu. Eduardo, kariyerine "Timbiriche" adlı bir grupta şarkıcı olarak başladı. Doksanlı yılların başında TRT'de Yıldıza Ulaşmak adıyla yayınlanan "Alcanzar" isimli Meksika dizisiyle tanındı. Eduardo Capetillo daha sonra Marimar isimli dizide de Thalia ile birlikte rol almıştır. 1994 yılında Bibi Gaytan ile evlendi. Eduardo, Ana Paula ve Alejandra isminde 3 çocuğu vardır. 
 
 

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