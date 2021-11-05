Edis'in kalçası olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor...

Ünlü popçunun yuvarlak ve dik popo etkisi yaratan iç çamaşırı kullandığı iddia edildi. Sosyal medya adeta bu iddiayla çalkalandı ve Edis'in özellikle dans ettiği andaki görüntüleri defalarca paylaşıldı.

Edis konuyla ilgili bir yorum yapmazken bazı takipçiler kalçasının normal göründüğü konusunda kararlıydı.