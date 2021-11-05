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Edis'in kalçası olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor...

05 Kasım 2021 Cuma - 14:07 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 14:32

Zeynep Bastık ile yaptığı seksi dansla bir süre gündemden düşmeyen Edis'in son konserinde kalçası dikkat çekti. Çıkan görüntülerin ardından 'Edis'in poposu takma mı' tartışması sosyal medyada gündem oldu.


Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıllık aradan sonra sevenleriyle buluşan Edis, şu sıralar Türkiye turnesinde. Türkiye turnesi kapsamında konser üstüne konser veren Edis Görgülü'nün poposu sosyal medyada olay oldu.
 
Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu. Edis'in bu görüntüsü sosyal medyada tartışılmaya başlandı.
 
 
Ünlü popçunun yuvarlak ve dik popo etkisi yaratan iç çamaşırı kullandığı iddia edildi. Sosyal medya adeta bu iddiayla çalkalandı ve Edis'in özellikle dans ettiği andaki görüntüleri defalarca paylaşıldı.
 
Edis konuyla ilgili bir yorum yapmazken bazı takipçiler kalçasının normal göründüğü konusunda kararlıydı.
 

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edis kalça sosyal medya
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