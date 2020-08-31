Edis ve Gülşen duymasın... Sinan Akçıl'dan olay yaratacak sözler!

Sinan Akçıl önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te düzenlenen happy hour’da sahneye çıktı. “Son yaz konserim” dediği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl, popçulara taş attı: “Sanat dünyasında maskeler düştü. Kim üretti, kim üretmedi gördük. Bu yaz ‘benim’ diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler.” Akçıl, “Edis’le Gülşen’in şarkısını nasıl buldunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Biraz karışık geldi bana. Gülşen’i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. Olmamış demek bana yakışmaz ama beğenmedim.”