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Edis'ten Eurovision itirafı! 'İnanın dinleyince şaşıracaksınız'
Beşiktaş'ta görüntülenen ve yurt dışına açılıp İngilizce albüm çıkarmak için Londra'ya gidecek olan Edis, Eurovision için yeşil ışık yaktı. "Bana teklif gelse yapabilirim" diye konuşan şarkıcı, bir dönem Eurovision'a katılma hayaliyle şarkı yazdığını itiraf etti.
Edis, klibini çektiği yeni single çalışmasındaki 'Arıyorum' adlı şarkısının çıkışını dostlarıyla Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı. Şarkıcı, ilk kez farklı nameler ve arabesk tınıları içeren bir parça yaptığını anlattı.