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Edis'in alacağı rakam dudak uçuklattı! 8 bölüm...

Edis'in alacağı rakam dudak uçuklattı! 8 bölüm... Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, 8 bölümlük “Alya” dizisi için sete girdi.
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