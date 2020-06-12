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Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

AA |  12 Haziran 2020 Cuma - 18:39 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 18:39

Edirne Valiliğinden, HDP'nin Edirne'de toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip corona virüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği  belirtildi.
 
Fiziksel temas ve solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen  salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal  hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak  şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı aktarılan açıklamada, "Aksi  davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini  arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum  sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır." ifadeleri  kullanıldı.
 
Açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda, eski CHP İstanbul  Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Musa  Farisoğulları ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine  dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre  milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine  gönderilmelerini protesto için Edirne'de ve bazı illerde toplanma çağrıları  yapıldığı kaydedildi.
 
Bu tür eylemlerin Edirne'de düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü  gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak  eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcılar ile diğer vatandaşlar arasında  sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ile  güvenliğinin  tehlikeye düşebileceği, koronavirüsle mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde  kişiler arası teması arttıracağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
"Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan  huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel  nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak  ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, genel  sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran saat 08.00'den, 17 Haziran saat 08.00'e  kadar 3 gün süreyle, Edirne'de ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il  dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek, ile girişlerin  sınırlandırılmasına karar verilmiştir."
 
Açıklamada, Edirne'de ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il  sınırları içerisinde düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü,  miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi,  stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri,  broşür dağıtma, afiş poster asma gibi etkinliklerin yasaklanmasına, alınan ve  ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlem  yapılmasına karar verildiği bildirildi.
 

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