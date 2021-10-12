Edirne'de sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yolda kaldı

Edirne’de etkili olan sağanak nedeniyle Fatih Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yolda kaldı.

Meteoroloji'nin dün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Edirne 'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Trafik polisleri su dolan yollara şerit çekti, işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Fatih Mahallesi'nde ise giriş katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı, tahliye için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini belirtti.