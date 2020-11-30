Balkanlar’dan gelen ilk kar Edirne’ye giriş yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevre köylerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ilerleyen saatlerde özellikle merkez ilçede yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.
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Edirne'de kar yağışı başladı
DHA | 30 Kasım 2020 Pazartesi - 21:01 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 21:01