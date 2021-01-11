Edirne'de görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de abah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis daha çok yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken, polis ekipleri de kalabalık kavşaklarda önlem aldı. Kentin simgesi Selimiye Camisi sis nedeniyle gözden kayboldu.



Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra başlayacak yağmurla etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Yarın ve ertesi gün sürmesi beklenen sağanak yağışın, perşembe günü yerini karla karışık yağmura bırakacağı ön görülüyor.



