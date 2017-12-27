27 Aralık 2017 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.007 0.00 EURO 4,5210 0.02
USD 3,8090 -0.01 ALTIN 157,160 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Edirne'de 343 kaçak yakalandı

DHA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 0:45 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 0:45

EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 343 kaçak yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna, Yenikadın ve Orhaniye köyleri ile İpsala ilçesindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Filistin, Afganistan, Irak, Fas, Libya, Cezayir, Sri Lanka ve Nepal 343 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
 

ETİKETLER

Edirne kaçaklar yakalandı Edirne Jandarma Komutanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.