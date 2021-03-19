Edirne Belediyesi'ne itfaiye eri alınacak! Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu detayları!

Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır? Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları ne? Edirne Belediyesi personel alımı 2021 ilanı!

Edirne Belediye boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alacak. Edirne Belediyesi personel alımı ilanı yayınlandı. Peki, Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır? Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları ne? Edirne Belediyesi personel alımı 2021 ilanı!

EDİRNE BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 26 Nisan 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacak.

EDİRNE BELEDİYESİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyet KPSSPuan Türü KPSS

Puanı İtfaiye Eri GİH 10 3 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek P3 En az 60

puan İtfaiye Eri GİH 10 3 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı

sürücü belgesine sahip olmak. Kadın P93 En az 60

puan İtfaiye Eri GİH 10 3 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı

sürücü belgesine sahip olmak. Erkek P93 En az 60

puan İtfaiye Eri GİH 10 4 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise ve Dengi Okul) mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek P94 En az 60

puan BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az

(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.edirne.bel.tr/ adresinde bulunan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir)

c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir)

d) 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

ğ) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir)

h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 07 Mayıs 2021 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı https://www.edirne.bel.tr/ web sayfasında ilan edilecek. Adayların “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecek.

SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 20/05/2021 tarihinde uygulamalı sınav ise 21/05/2021 tarihinde; İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 12 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.