Edirne AFAD, Pardus’a geçiş yaptı

Edirne AFAD İl Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet kurumlarınca kullanılmasını tavsiye ettiği yerli ve milli işletim sistemi Pardus'a geçiş yaptı.

