EDHO yeni bölümde neler olacak? 181 bölüm fragmanı: "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

Salı akşamlar en çok izlenen dizilerden biri olan EDHO’da Çakırbeyli ailesi yeni bir düşman edindi. Ebru'nun ihanetiyle şokey olan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalırken, ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de yeni bir savaş için hazırdır.

EDHO 181. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık birbirine giriyor. ATV'nin en çok izlenen dizilerinden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!" sözleri damga vurdu.

EDHO yeni bölümde neler olacak?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.