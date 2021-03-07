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EDHO'nun oyuncusu Oktay Kaynarca'nın sahtekarlarla başı belada!

07 Mart 2021 Pazar - 16:58 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 17:00

Urla’daki lüks bir sitede yer alan villanın satışını kolaylaştırmak isteyen dolandırıcılar, ‘Oktay Kaynarca ile komşu olmak için fırsat’ yazarak ilan verdi. Bu sitede mülkü olmayan Kaynarca’nın ise sahtekarlar hakkında adli işlem başlatacağı öğrenildi.


Emlak sektöründe yaşanan ilginç dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Sabah Gazetesin'den Ömer Karahan'ın haberine göre; Dolandırıcılar, bu kez Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın adını kullandı.
 
İzmir Urla'da lüks bir site içerisinde yer alan 4.5 milyon liralık villanın satışını kolaylaştırmak ve yurt dışında yaşayan müşterileri ağlarına düşürmek isteyen sahtekarlar, 'Oktay Kaynarca ile komşu olma imkanı. Mükemmel fırsatı kaçırmayın' başlığı ile sosyal medyaya ilan koydu.
 
Belirtilen sitede evi olmayan Kaynarca, adını kullanan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatıyor.
 

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