Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonla ekranlara geliyor. EDHO'da yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler de dikkat çekiyor. Dizinin takipçileri EDHO ekibine dahil olan ve dizise Efraim'i canlandıracak Levent Ülgen'i merak ediyor. Peki, Efraim kimdir? EDHO'nun Efraim'i Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen kaç yaşında ve nereli? Levent Ülgen'in oynadığı diziler ve kariyeri hakkında merak edilenler...
LEVENT ÜLGEN KİMDİR?
Tam adıyla Ömer Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 tarihinde Cihanbeyli, Konya'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusu olan Levent Ülgen bugün 59 yaşında.
Levent Ülgen, Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.
Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.
2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.