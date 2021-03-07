EDHO’nun yıldızı Cansu Melis Karakuş'a darbe üstüne darbe!

Karakuş ve Saçkın'ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve ilişkilerinde gelecek görememeleri nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi. 29 yaşındaki Cansu Melis Karakuş'un sürpriz ayrılığı sevenlerini şaşırttı.

Adını 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle duyuran Cansu Melis Karakuş, Covid-19'a yakalanınca '7 Melek' adlı filmde başrol oynama fırsatını kaçırmıştı. Karakuş'un son aylarda hem iş hem de özel hayatında darbe yediği ortaya çıktı.