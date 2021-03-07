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EDHO’nun yıldızı Cansu Melis Karakuş'a darbe üstüne darbe!

07 Mart 2021 Pazar - 10:46 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 10:50

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle tanınan Cansu Melis Karakuş, iş insanı sevgilisi Umur Saçkın'dan ayrıldı.


Son yıllarda oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken 2014 Best Model of Turkey birincisi Cansu Melis Karakuş'un özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.
 
Snob Magazin'in özel haberine göre; Cansu Melis Karakuş, geçtiğimiz ağustos ayında aşk yaşamaya başladığı iş insanı sevgilisi Umur Saçkın'dan sessiz sedasız ayrıldı.
 
 
Karakuş ve Saçkın'ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve ilişkilerinde gelecek görememeleri nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi. 29 yaşındaki Cansu Melis Karakuş'un sürpriz ayrılığı sevenlerini şaşırttı.
 
Adını 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle duyuran Cansu Melis Karakuş, Covid-19'a yakalanınca '7 Melek' adlı filmde başrol oynama fırsatını kaçırmıştı. Karakuş'un son aylarda hem iş hem de özel hayatında darbe yediği ortaya çıktı.
 
 
 

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