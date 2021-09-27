Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı dizinin sıkı takipçilerinin araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman? EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO ile ilgili merak edilenler...
EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl dizinin yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı.
28 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞINDA EDHO VAR MI?
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baba Parası TV’de ilk
22:15 Ocean’s 8
00:25 Kardeşlerim