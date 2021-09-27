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EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı yayınlandı mı?

27 Eylül 2021 Pazartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 18:01

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin takipçileri yeni sezonu merakla bekliyor. Geçtiğimiz sezonu akıllarda kalan bir final ile bitiren EDHO'da gözler yeni sezona çevrildi. Yeni oyuncuların da dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman? EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO ile ilgili merak edilenler...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı dizinin sıkı takipçilerinin araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman? EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO ile ilgili merak edilenler...
 
EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl dizinin yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı.
 
28 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞINDA EDHO VAR MI?
 
08:00 Kahvaltı Haberleri
 
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
 
13:00 ATV Gün Ortası
 
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
 
16:20 Esra Erol’da
 
19:00 ATV Ana Haber
 
20:00 Baba Parası TV’de ilk
 
22:15 Ocean’s 8
 
00:25 Kardeşlerim
 
 
 

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