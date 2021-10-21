EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO’de İlyas Çayırbeyli karakterini oynayan Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı yayınlandı. 20 Ekim Çarşamba günü yayınlanan fragmanda İlyas’ı tuzağa çekip vurdukları görülüyor. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas’ın başından vurulması sonrası dizinin hayranları “İlhas öldü mü?” “EDHO İlyas Çakırbeyli ölecek mi?” dizi soruların cevapları aranmaya başlandı. Peki, Ozan Akbaba EDHO ayrılıyor mu? EDHO İlyas ölecek mi?

EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas’ın başından vurulduğu anların paylaşılması, dizinin hayranları yeni bölüme ait detayların sorgulanmasına neden oldu. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli'ye tuzak kuruluyor, kurulan tuzak sonrası başından vurulduğu görülen İlyas'ın ölüp ölmeyeceği merak sorgulanmaya başlandı. Peki, EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İLYAS ÖLECEK Mİ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.