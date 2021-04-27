Gazetevatan.com » Magazin » EDHO'dan kimler geldi, kimler geçti? Liste çok uzun...
EDHO'dan kimler geldi, kimler geçti? Liste çok uzun...
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', altıncı sezonuyla Atv'de seyirci ile buluşuyor. İlk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan fenomen dizinin ana kadrosunda yer alıp ayrılan oyuncu sayısı dikkat çekti.
Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, altı yıldır yayın hayatını sürdüren 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ile ilgili şaşırtan bir bilgiyi, 'EDHO'dan Kimler Geldi, Kimler Geçti?" başlığıyla köşesine taşıdı.