EDHO'dan Barbaros dizisine bomba transfer!

Eylül ayında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yılın en iddialı dizilerinden ‘Barbaros’a başarılı oyuncu Pelin Akil dahil oldu.
Geçtiğimiz sezon rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren ve özellikle veda sahnesinde gösterdiği performansla milyonları ekranı kitleyen Akil, İzabel karakteriyle ekrana dönüyor.
Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan ‘Barbaros’ dizisinde Pelin Akil, Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe ile birlikte başrolü paylaşacak.