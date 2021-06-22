22 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 0.81 EURO 10,3290 -1.22
USD 8,6720 -1.12 ALTIN 495,890 -1.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

EDHO'dan Barbaros dizisine bomba transfer!

22 Haziran 2021 Salı - 17:35 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 17:49

Barbaros'un kadrosuna, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan flaş bir isim katıldı.


Eylül ayında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yılın en iddialı dizilerinden ‘Barbaros’a başarılı oyuncu Pelin Akil dahil oldu.
 
Geçtiğimiz sezon rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren ve özellikle veda sahnesinde gösterdiği performansla milyonları ekranı kitleyen Akil, İzabel karakteriyle ekrana dönüyor.
 
Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan ‘Barbaros’ dizisinde Pelin Akil, Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe ile birlikte başrolü paylaşacak.
 

ETİKETLER

EDHO Barbaros Pelin Akil Pelin Akil yeni dizi Pelin Akil hangi dizi Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.