ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » EDHO'da Alparslan öldü mü?

EDHO'da Alparslan öldü mü?

EDHO'da Alparslan öldü mü? Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer’in paylaştığı EDHO yeni bölümde tansiyon bir hayli yüksekti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.