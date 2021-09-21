EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

EDHO yeni sezon ne zaman ve bu akşam var mı? EDHO yeni sezonun ne zaman yayınlanağı merak ediliyor. Dizilerin yeni sezonları başlayınca gözler 199. bölümüyle sezon finali yapan EDHO’nun yeni bölümlerinin akıbetini sorgulamaya başladı. ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın sezon finalinde Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesinde şok etkisi yaratmıştı. Peki EDHO yeni sezon bu akşam var mı, EDHO bugün var mı?

Eylül ayında yeni sezon dizileri tek tek yayınlanmaya başladı. EDHO bu akşam var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın paylaştığı yapımın sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman?

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

EDHO bu akşam yayınlanmayacak. EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık

içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.