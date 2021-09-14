EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, EDHO bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. 7 sezon her hafta reyting rekorları kıran EHDO’nun yeni sezon tarihi sorgulanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ATV’nin 14 Eylül yayın akışıyla netleşti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu, eylül ayıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Yaz tatilinden dönüş yapan dizilerin yeni sezonları başladı. 13-17 Eylül haftası birçok dizinin yeni sezonları yayınlanınca gözler EDHO’ya çevrildi. Peki, EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor, EDHO 7. Sezon yayın tarihi belli mi?

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

14 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor. Yani EDHO bugün ekranlara gelmeyecek.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.



Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık



içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.