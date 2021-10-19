EDHO bu akşam var mı? 19 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün var mı yok mu?

EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor 2021, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 7. sezonu dizinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı diziye Uğur Yücel de katıldı. Peki, EDHO 200. Bölüm ne zaman başlayacak, EDHO 171. Bölüm bekleniyor…

EDHO yeni sezon bu akşam var mı, EDHO bugün (19 Ekim) yayınlanacak mı? ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin kadrosuna Uğur Yücel'in katılmasıyla hayranların merakı iyice arttı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

19 Ekim tarihli ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Yayın akışında “Aman Reis Duymasın” isimli yerli filmin ardından; EDHO'nun 199. son bölümünün tekrarı yayınlanacak.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı.

Dizinin senaristi Bahadır Özdener de Uğur Yücel'li set gününden fotoğrafları Instagram hesabından "Hasret bitmek üzere" notuyla paylaştı.

Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

EDHO YENİ OYUNCULAR

Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncular 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.