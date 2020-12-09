Edebiyat dünyasını sarsan skandal! Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu...

Sosyal medyada bir kadının yazar Hasan Ali Toptaş’la ilgili attığı bir tweet çığ gibi büyüdü ve kadınlar Toptaş ile yaşadıkları taciz ve cinsel saldırı iddialarıyla edebiyat dünyasında ifşa hareketi başlattı. Leyla isimli bir hesap Toptaş’ın bir videosunu paylaşarak, “Bu adamın heyecanla ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi” yazdı. Bu tweet’in altına 20’ye yakın kadın Hasan Ali Toptaş ’ın kendisini taciz ettiğine ilişkin anılarını paylaştı. Bu isimlerin arasında yazar Pelin Buzluk da vardı. Pelin Buzluk’un yazdıklarının ardından yazar Aslı Tohumcu ve Nermin Yıldırım ve çok sayıda yazar birbirlerine “yalnız değilsin” diyerek kendilerini taciz eden yazarları ifşa etti.

‘CİNSEL TACİZDEN DE ÖTE CİNSEL SALDIRI’

Hürriyet’e konuşan Pelin Buzluk yaşadıklarını şöyle anlattı: “Leyla isimli kullanıcının yazdıklarını görünce altına ‘Neden çamur atıyorsun, ne belli?’ gibi bir yorum gördüm. Sonra ‘onu yalnız bırakmamalıyım ben de başımdan geçeni anlatmalıyım’ diye düşündüm. Yaşadıklarımı yeniden hatırlamak travma tetikleyici oluyor. Benim başımdan geçenler 2011 yılında oldu. Cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğimi bir olaydı. Benim için konuşması çok güç bir durum. Yaz aylarıydı, eski eşimle birlikte bizi yazı evine davet etmişti. Eşim gelmek istemedi ben tek başıma gittim. Yaz olduğu için bir elbise giymiştim. O davette bir fiziksel yönelimi ve zorlaması oldu. Şoke olmuştum. Bir süre kendimi o evdeki banyoya kapattım ve kendisine ‘Özür dilerim ama ben istemiyorum’ dedim. Daha sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. ‘O zaman neden bu elbiseyi giydin?’ dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gece o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimi sürdürmek istedi. Kendini asla suçlu görmedi ‘Sen kimsin de beni istemiyorsun?’ gibi bir hali vardı. Eski eşimle de tanışıyordu. Yıllar sonra bugün bile bunu anlatmak çok zor. Olayın çığ gibi büyümesi çok güzel, dayanışma insanı çok iyileştiriyor. Bir kişi bana özelden Hasan Ali Toptaş’ın kendisini henüz 16 yaşındayken taciz ettiğini söyledi. Ben bu olayı en yakın arkadaşlarıma bile anlatamamıştım. Saklamak büyük bir yükmüş. Öğrenilmiş bir kadınlık var. Kendimizi suçluyoruz. O ise itibarına güvenerek bunu yapıyor. İşte bizim bu tip ifşalarla o itibarı yerle bir etmemiz gerekiyor. Susmayı sürdürürsem kadınlara bunu yapmaya devam edecekti, susmadım.”

NERMİN YILDIRIM: GEÇMİŞE DÖNÜK İŞLENMİŞ SUÇLARIN ŞİMDİ KONUŞULMASININ BİR SEBEBİ VAR

Aslı Tohumcu ve Pelin Buzluk’a sosyal medyadan destek olanlardan biri de ünlü yazar Nermin Yıldırım oldu. Yıldırım, “Bugün yazar Ayşe Düzkan’ın bir yazısını okudum, diyordu ki ‘Geçmişe dönük işlenmiş olan suçların o zaman değil şimdi konuşulmasının bir sebebi var. Çünkü kadınlar o dönemler böyle büyütüldüğü için hep kendilerini suçladılar’. Ben de bu sözlere katılıyorum. Bizler feminist öğretiyle birlikte artık bu suçların bize ait olmadığını biliyoruz ve bu konularda eskisinden daha cesuruz. Bu konuyla ilgili konuşan kadın arkadaşlarımın benden daha fazla söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma küçücük bir kız çocuğundan kocaman bir kadına kadar tüm kadınların bu konuda konuşmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Aslı başından geçen olayları bana daha önce anlatmıştı. Gerek edebiyat dünyasında gerek başka sektörlerde pek çok bu tip olay yaşanıyor ve genellikle çoğu halının altına süpürülüyor. Ben sosyal medyada sıklıkla görüş beyan eden biri değilim. Ama bir kadın ses yükselttiyse ona mutlaka destek olurum. Başına geleni konuşma cesareti bulan kadınlar öyle hızlı itibarsızlaştırılıp zorbalığa uğruyor ve yalancı muamelesi görüyor ki bunu öyle çok yaşadık ki artık biri ses çıkardığında koşup yanında durmak istiyoruz” dedi.

KADINLAR BİRBİRİNDEN GÜÇ ALARAK KONUŞUYOR DAHA DA KONUŞACAK

Tacize uğrayan kadınlarla dayanışan yazar Aslı Tohumcu de kendisini taciz eden yazar Bora Abdo’y ifşa etti. Görüştüğümüz Aslı Tohumcu, “46 yaşındayım ve tacize uğramış bir kadına, hele de bir meslektaşıma, sadece ‘yalnız değilsin’ diyerek destek vermek ağrıma gitti bugün. Zamanında Bavul’da anlattığımda kimselerin dönüp bakmadığı, başka yerlerini cımbızlayarak beni linç ettikleri yazımda, aslında isim vermeden ifşa ettiğim Bora Abdo’nun adını vererek, Pelin Buzluk’un Hasan Ali Toptaş ifşasından cesaret alarak yani, yalnız olmadığımızı göstermek istedim. Kadınlar birbirinden güç alarak konuşuyor, daha da konuşacaklar belli. Çünkü bizim korkacak bir şeyimiz yok. Aksine, şu an bir sürü erkeğin bir köşede, sıra ne zaman bana gelecek diye ifşa edilme korkusuyla beklediğinden eminim. Bu tacizcileri de, onların sırtını sıvazlayanları da unutmayacağız.”

HASAN ALİ TOPTAŞ: ‘ÖZÜR DİLİYORUM’

İddialarla ilgili görüştüğümüz yazar Hasan Ali Toptaş ise “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum.” ifadelerini kullandı. (Hürriyet)