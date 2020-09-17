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Eda Taşpınar: Masal okur gibi okuyoruz

17 Eylül 2020 Perşembe - 8:15 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 8:15

Eda Taşpınar çıkan şiddet iddialarıyla ilgili konuştu.


Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar ile oyuncu Çağrı Atakan önceki gün Bebek’te el ele görüntülendi.
 
Çift geçtiğimiz günlerde şiddet haberleriyle gündemdeydi. Atakan’ın Taşpınar’ı dövdüğü öne sürülmüş, Taşpınar iddia üzerine “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma. Çıkan haberleri masal okur gibi okuyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bebek’te yürüyüş yaparken fotoğraflarını çeken muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyleyen çift, şiddet haberleri sorulunca da “Gerekli açıklamayı yapmıştık. Çıkan haberler gerçekten çok saçmaydı” dedi.

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