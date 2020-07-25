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Eda Taşpınar, 38 gündür aynı otelde

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:27 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 13:27

Eda Taşpınar, son yıllarda her yaz Yunan adası Mikonos'a gidip ev kiralar, ekim ayına kadar İstanbul'a dönmezdi. Sosyetik güzel, bu sezon corona virüs salgını nedeniyle Mikonos tatiline çıkamadı.


Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 18 Haziran'da tatile çıkan Eda Taşpınar'ın tercihi, Çeşme Alaçatı'daki butik bir otel oldu.
 
Sosyetik güzel, o gün bugündür, en ucuz odasının gecelik 3 bin TL olduğu otelden ayrılmadı.

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