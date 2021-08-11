11 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.411 -1.85 EURO 10,1780 0.83
USD 8,6590 0.70 ALTIN 486,970 1.97
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eda Nur Kaplan soruşturmasında flaş gelişme!

DHA |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 18:06 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 18:32

Eda Nur Kaplan soruşturmasında şüpheliler Y. G. ile M. A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli A. K. adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen  şüpheliler M.A ile A.K. ifade işlemi için soruşturma savcısına çıkarıldı.
 
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.A, "nitelikli cinsel  saldırı" suçundan tutuklanırken, A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan  sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan Y.G. ise sabah saatlerinde  tutuklanmıştı.
 
Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle  şüpheliler Y.G ve M.A hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olaydan yaklaşık bir  hafta sonra Kaplan, intihar etmişti.
 
Daha önce gözaltına alınan şüpheliler Y.G ve M.A farklı tarihlerde  adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine şüpheli Y.G.  için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.
 
Soruşturmanın firari şüphelisi M.A ile A.K de gözaltına alınmıştı.
 

ETİKETLER

Eda Nur Kaplan soruşturma nitelikli cinsel saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.