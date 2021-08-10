Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümü ile ilgili yeni gelişme!

Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını beyan edip, suç duyurusunda bulunduktan 1 hafta sonra annesine veda mesajı gönderip, canına kıyan Eda Nur Kaplan soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı. Şahsın polisteki sorgusu sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Evinde canına kıyan Eda Nur, ölümünden önce polise verdiği ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf G. ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın, otelde rızası olmadan zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini, yarı baygın olduğu için karşı koyamadığını söylemiş ve şahıslardan şikayetçi olmuştu.
Soruşturmayla ilgili sıcak gelişmeleri aktaran CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal şu bilgileri verdi:
*Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Yusuf G. isimli şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Yusuf G. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Kaplan'ın intiharının ardından ölümünden 1 hafta önce şüpheliler Mehmet A. ve Yusuf G. hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kaplan hakkında yürütülen soruşturma birleştirildi.
*İlk bulguya göre Eda Nur'un bedeninde tecavüze uğradığına dair fiziki bulguya rastlanmamıştı ancak alkollü olması nedeniyle karşı koyamamış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Savcılık şimdi adli tıptan gelecek kapsamlı raporu da bekliyor. Diğer şüpheli Mehmet A., Eda Nur'la kendi rızasıyla birlikte olduğu yönünde ifade vermişti.
*Yusuf G. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.