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Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümü ile ilgili korkunç iddia! Mesajlar ortaya çıkardı

12 Ağustos 2021 Perşembe - 7:56 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 7:56

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Yusuf G., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Mehmet A. ve Aşkın K. ise yeniden gözaltına alındı. Yusuf G.'nin incelenen telefonunda şok mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, "Yaşları küçük iki kişi gelecek aralarından seçeriz" yazışmaları bulundu.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.
 
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
 
Ankada Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf G.'nin adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmasının ardından harekete geçerek karar itiraz etti. İtirazın ardından Yusuf G., yeniden gözaltına alınırken, Kaplan'ın şikayeti ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı.
 
 
ŞOK MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
 
Sabah'ın haberine göre Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin ifade veren taksi şoförü 'Yarı baygın haldeydi, ağlamaklı haldeydi, uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu' ifadelerini kullan

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