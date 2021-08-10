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Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin olayda flaş gelişme

AA |  10 Ağustos 2021 Salı - 18:52 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 18:52

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.


Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Şüpheli Y.G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Eda Nur Kaplan tutuklama talebi Eda Nur Kaplan mahkeme kararı
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