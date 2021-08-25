Eda Nur Kaplan'ın annesinden flaş iddia: Kızımı ağabey' dediği kişi öldürdü

Eda Nur Kaplan olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. Cinsel istismara uğraması üzerine intihar ettiği öne sürülen Eda Nur Kaplan'ın öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Kızının 'ağabey' dediği Barış isimli bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Fatma Polatoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan (18), 31 Temmuz 'da Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel istismarına uğradı. Şikayetçi olmasına rağmen, zanlılar serbest kaldı. Bunalıma giren genç kız, arkadaşının 15. kattaki evinden ölüme atladı! İki cani ise ancak o hayatını kaybettikten sonra tutuklandı.

İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET

Soruşturma sürerken Eda Nur'un annesi ve arkadaşları ilginç bir iddia ortaya attı.

Buna göre Eda Nur, ağabey dediği Barış adlı adamın evinden atlayarak canına kıydı! Anne Fatma Polatoğlu, kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü açıkladı! Savcılığa, Barış ve sevgilisi Sıla F. hakkında suç duyurusu yaptı.

Eda Nur'un Sevgi Evi'nde kaldığı arkadaşlarının iddiaları ise şaşkınlık yarattı.

EVLİ VE ÇOCUĞU VAR

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; evli ve 1 çocuk babası Barış isimli adam 40 yaşlarındaydı.

Sıla, geçen yıl Sevgi Evi'nden kaçarak Barış'ın yanına taşındı. İkili ilişki yaşamaya başladı.

Reşit olmayan Sıla, Eda Nur'un ablası Güler'in kimliğini taşıdı. Olay gecesi Barış ve Sıla'nın, polise önce "Biz uyuyorduk, duymadık" açıklaması yaptı. Sonra "Eda Nur'u tutamadık. Düştü" ifadesi verdikleri ortaya çıktı.

ABLA ÇOK GÜVENİYOR

Güler Kaplan ise katıldığı canlı yayında 'ağabey' dediği Barış isimli adamı savundu. "Güvendiğimiz bir ağabeyimiz, bize maddi ve manevi destek oluyor" diye konuştu.