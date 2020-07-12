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Eda Ece: Saldırıya uğruyoruz sandım

Eda Ece: Saldırıya uğruyoruz sandım Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer bir hafta önce sokak ortasında tartışmıştı. Ece, o anlara açıklık getirdi.
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