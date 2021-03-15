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Eda Ece: Mutluluğun fotoğrafına gerek yok
İlişkileri yılan hikayesine dönen Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda kavga edip tekrar barıştıktan sonra ilk kez Nişantaşı’nda görüntülendi.
Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, barıştıktan sonra ilk kez Nişantaşı’nda görüntülendi. Sevgilisiyle alışverişe çıktığını söyleyen ve elindeki poşetlerle dikkat çeken Ece, rol aldığı dizinin kıyafet provasına geldiğini ve sete geçeceğini belirtti.